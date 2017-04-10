В Полтаве во двор депутата бросили коктейль Молотова

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В Полтаве во двор депутата бросили коктейль Молотова

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В Полтаве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор матери депутата местного городского совета, председателя Полтавской городской организации партии ВО "Свобода" Юлиана Матвийчука. Инцидент произошёл на улице Спасской в ночь на 10 апреля.

Напомним, с восьми часов утра входы в здание администрации города Полтавы оказались блокированы протестующими. Местные жители никого не пускают на рабочие места и требуют, чтобы мэр немедленно созвал внеочередную сессию.

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