Управляющая компания в Москве пыталась послать сотни писем с фальшивыми марками

Компания рассчитывала отправить собственникам жилья заказные письма, наклеивая настоящие марки на поддельные.

Одна из московских управляющих компаний попыталась отправить собственникам жилья более 550 заказных писем, используя фальшивые марки, сообщили Лайфу в пресс-службе Почты России.

— Поверх фальшивых марок номиналом по 25, 50 и 100 рублей они доклеивали на необходимую для пересылки заказного письма сумму настоящие марки стоимостью в один, три и пять рублей. Таким образом из почти 50 тысяч рублей, которые необходимо было заплатить за отправку писем клиентам, на 47 тысяч управляющая компания использовала фальшивые знаки почтовой оплаты, причинив значительный ущерб государству, — сообщили в пресс-службе.

Однако, как уточнили там, схему раскрыли сотрудники службы безопасности, которые передали материалы в правоохранительные органы.