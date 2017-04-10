Жители Башкирии выхаживают истощённого медвежонка-сироту

В Зилаирском районе Башкортостана, в селе Зилаир, местные жители выхаживают исхудавшего медвежонка. Косолапый, судя по всему, оставшись без мамы, вышел из леса и пришёл к людям. Медвежонок был очень худой, истощённый и с рваной раной на спине. Жители села взялись выходить лесного зверя, а с наступлением тёплых дней, когда сойдёт снег и малыш окрепнет, планируют выпустить его обратно в дикую природу.

— Он сам прибился к нам, судя по всему, еле дошёл. Был очень худой, раненый и слабый. Мы отгородили угол в сарае, вызвали ветеринара, сейчас ему ставят уколы-витамины, кормим его. Мишка очень любит сгущёнку, поначалу только её и ел, — рассказал Лайфу местный житель Александр Б.

Несмотря на то что медведю оказывают необходимый для восстановления его сил уход, жители села всё же стараются как можно меньше проводить времени с ним, чтобы мишка не привык к человеческим рукам и, набравшись сил, смог спокойно вернуться в дикую природу с наступлением тепла.

Видео в редакцию прислал гражданский журналист через приложение LifeСorr (можно скачать для iOS и Android) и получил за него вознаграждение.