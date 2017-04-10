В Китае пенсионер чудом выжил, упав на рельсы

Пожилой мужчина почувствовал головокружение и потерял сознание прямо перед приближающимся поездом.

В китайской провинции Ляонин 80-летний пенсионер упал в обморок, ожидая поезд на платформе. Мужчина оказался без сознания прямо на рельсах. Состав уже почти прибыл на станцию, и машинист не успел затормозить в этот момент.

Old man narrowly survived train crash after falling from railway station platform in NE China's Liaoning #XinhuaTV pic.twitter.com/mSpNoPP5Im — China Xinhua News (@XHNews) 10 апреля 2017 г.

Пенсионер чудом выжил, получив незначительные травмы. Очевидцы помогли поднять мужчину с рельсов, после чего его доставили в больницу.