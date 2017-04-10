В Китае пенсионер чудом выжил, упав на рельсы

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В Китае пенсионер чудом выжил, упав на рельсы

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Пожилой мужчина почувствовал головокружение и потерял сознание прямо перед приближающимся поездом.

В китайской провинции Ляонин 80-летний пенсионер упал в обморок, ожидая поезд на платформе. Мужчина оказался без сознания прямо на рельсах. Состав уже почти прибыл на станцию, и машинист не успел затормозить в этот момент.

Пенсионер чудом выжил, получив незначительные травмы. Очевидцы помогли поднять мужчину с рельсов, после чего его доставили в больницу.

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