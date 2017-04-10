Владимир Путин поздравил иудеев с праздником Песах

— Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение, — сказал президент России Владимир Путин. — В эти дни евреи обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение. Ведь они основаны на вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем.

— Отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными событиями: создаются новые религиозные, образовательные центры, открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты, — считает глава государства.

По словам Путина, еврейская община в России ведёт обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, а также активно участвует в воспитании молодёжи.