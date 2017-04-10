Боксёр Флойд Мейвезер выставил свой "бугатти" за $4 млн на eBay

Если вы любите скорость так же, как непобеждённый боксёр из США Флойд Мейвезер, и у вас чисто случайно завалялись лишние четыре миллиона долларов — поздравляем! Флойд как раз решил продать свой автомобиль — редкий Bugatti Grand Sport Vitesse 2015 года выпуска — через сервис eBay.

В 2013 году эта модель была признана самым скоростным автомобилем с открытым верхом. Авто разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды, максимальная скорость — 410 км/ч. Подобных автомобилей в мире всего 150 штук, уточняет таблоид TMZ.

40-летний Флойд Мейвезер — непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории. Многократный чемпион мира.

Ранее сообщалось, что Мейвезер намерен выпустить свой фирменный парфюм.