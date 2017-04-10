Возле тела умершего при пожаре москвича обнаружили его пятерых погибших собак

Пожар произошёл утром 10 апреля в квартире многоэтажки на Жемчуговой аллее в Москве.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из горящего дома женщину. После тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело мужчины и пяти погибших собак.

Как стало известно Лайфу, мужчина вместе со своей мамой приводил домой бездомных собак и оставлял их у себя. Также известно, что семья часто приносила с улицы хлам, который складировала в квартире.

Погибший был инвалидом и не мог передвигаться без коляски. Мать не успела спасти сына, так как огонь быстро распространился по квартире. Сейчас на месте возгорания работают сотрудники правоохранительных органов.