Медведица Варюша украла смартфон у подростка в зоопарке Магнитогорска

Одна из девочек пыталась снять животное на телефон, но случайно выронила его из рук.

Курьёзный случай произошёл 30 марта в зоопарке Магнитогорска, куда группа детей пришла на экскурсию. Бурая медведица подобрала телефон, который случайно упал рядом с её клеткой. Дети попытались отнять у животного мобильный аппарат, но Варюша забрала "добычу".

Смартфон выпал из рук юной посетительницы, когда она пыталась снять "звезду зоопарка". Медведица тут же сгребла электронное устройство, несмотря на крики и попытки детей отвлечь её. Млекопитающее зажало телефон в челюстях и скрылась с ним в своей норе.

"Обворованная" девочка расплакалась. На место прибыли охранники, но забрать телефон у медведицы не получилось. Животное, пытаясь съесть смартфон, полностью разбило его.