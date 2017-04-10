Глава МИД Британии не исключил возможность нового ракетного удара США по Сирии

Глава британского МИД Борис Джонсон не исключил, что США могут нанести ракетный удар по Сирии, сообщает The Sun.

По его мнению, Вашингтон передал "ясный и общий сигнал Запада" и важно понимать, что это может повториться.

— Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии, — заявил министр.

Напомним, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в Хомсе. Американская сторона заявила, что с данного аэродрома якобы была проведена химатака в провинции Идлиб. Однако доказательств этого предоставлено не было.