Эстонский адвокат спас от разрушения советский танк времён ВОВ

Эстонский адвокат и коллекционер военной техники Микк Лыхмус спас от разрушения властями Эстонии советский танк времён Великой Отечественной войны. История началась ещё в 90-х годах, когда власти города Мякса решили демонтировать памятник, посвящённый героям ВОВ, а стоящий на постаменте танк распилить и сдать на металлолом. Микк Лыхмус решил выкупить бронетехнику, в администрации города за раритетную бронетехнику запросили личный автомобиль Лыхмуса — "Москвич-2140".

Позже эстонец направил запрос по данному танку на Уралвагонзавод, где он был произведён. Выяснилось, что на сегодняшний день танк Т-34-85 является единственным сохранившемся участником исторической встречи союзных войск и Красной армии на Эльбе в 1945 году.

— Когда я узнал, что танк прошёл такой военный путь, решил, что его нужно показать общественности. В конце апреля откроется новый сезон работы Авиационного музея. Я считаю, что люди должны помнить и хранить историю. У кого нет памяти об истории, у того нет будущего, — приводит слова Микка Лыхмуса пресс-служба Уралвагонзавода.

Специалистам Уралвагонзавода удалось установить, что данный танк был произведён в ноябре 1944 года и участвовал в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, а также во встрече на Эльбе. После войны он числился в составе Эльваского танкового полка. А в 1984 году его своим ходом отправили в эстонский город Мякса, где он встал на постамент памятника.

Отметим, в настоящий момент танк выставлен в экспозиции Эстонского авиационного музея. Специалисты из Финляндии, которые произвели оценку состояния танка, заявили, что боевая машина хорошо сохранилась и при желании бронетехнику можно поставить на ход.