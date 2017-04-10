В Москве задержали "ленивых" рабочих, разбрасывающих на дорогах мусор и грунт

В полицию поступила информация о том, что на городских трассах всё чаще стали появляться скопления земли и мусора неизвестного происхождения. Автомобилисты жаловались, что горы грунта вырастали буквально из ниоткуда на разных участках МКАД, на улицах в районе Солнцево, на Боровском шоссе. Причем замечали их и на обочинах дорог, и на самой проезжей части, что порой сильно затрудняло движение.

Сегодня около 5 утра сотрудники ГИБДД выследили и задержали виновных с поличным — именно в тот момент, когда они раскидывали очередную партию мусора из своих грузовиков на 48-м километре МКАД.

Все они оказались рабочими строительной площадки ЖК "Мещерский лес" на западе Москвы.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.