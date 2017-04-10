ОБСЕ обнаружила украинские ЗРК "Бук" около Донецка

ОБСЕ обнаружила украинские зенитно-ракетные комплексы "Бук" в районе Донецка. Об этом говорится в отчёте специальной мониторинговой миссии за 7 апреля.

— В подконтрольных правительству районах за линиями отвода, однако за пределами мест хранения миссия зафиксировала два зенитных ракетных комплекса (9К37, 400 мм), которые стояли неподалеку с. Приволье (81 км к северу от Донецка), а также 10 буксируемых гаубиц (2А36) вблизи подконтрольного правительству пос. Хлебодаровка (65 км к юго-западу от Донецка), — говорится в отчёте.