Житель Москвы рассказал, как прошёл пункты контроля Пулково с чужим паспортом

Житель Москвы Роман З. рассказал в своём "фейсбуке", как им с приятелем удалось вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, поменявшись паспортами.

Через неделю после теракта Двое жителей Москвы рассказали, как поменялись паспортами, чтобы проверить систему безопасности Пулково. Их пропустили на всех пунктах контроля, и никто не заметил подлога документов Фото: из личного архива Романа З.

По словам молодого человека, при входе в здание аэропорта службы безопасности тщательно досмотрели его с другом, после чего пассажиры решили обменяться паспортами и проверить, пустят ли их на свои рейсы по чужим паспортам.

Сотрудники Пулково проверку на внимательность не прошли. На стойке регистрации каждого из приятелей зарегистрировали по документам друг друга, а на стойке паспортного контроля пассажиры также без проблем получили штампы на посадочных билетах, пока один из сотрудников аэропорта зависал в телефоне. К слову, перед посадкой в самолёт сотрудники авиакомпании также не сверили личности двух мужчин с фотографиями в паспортах.

— По сообщению автора поста в аэропорту ведётся проверка. Необходимо отметить, что пассажиры прошли досмотры в соответствии с требованиями безопасности, — сообщили Лайфу в пресс-службе аэропорта Пулково.

К слову, эта история произошла всего через неделю после теракта в метро Санкт-Петербурга, после которого во всех местах скопления людей, в том числе и аэропортах, были усилены меры по обеспечению безопасности.