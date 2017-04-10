МВД начало спецоперацию "Анаконда" для поиска террористов в Москве

Читайте также

МВД начало спецоперацию "Анаконда" для поиска террористов в Москве

4235

Фото: ©РИА Новости / Наталья Селиверстова

Цель мероприятия — выявление взрывчатки, оружия и других запрещённых веществ и предметов у граждан.

В Москве началась специальная операция "Анаконда". Спецоперация по поимке экстремистов проводится в тех случаях, когда усиливаются меры антитеррористической безопасности. Во время "Анаконды" усилены досмотровые мероприятия во всех пунктах массового скопления людей.

Помимо этого дано особое поручение сотрудникам ГИБДД досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область с 5 апреля по 11 мая.

Спецоперация "Анаконда" завершится 11 мая. Цель мероприятия — выявление взрывчатки, оружия и других запрещённых веществ и предметов у граждан. Также планируется задержание находящихся в розыске людей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!