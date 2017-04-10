Установлена личность подозреваемого в стрельбе из гелика

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Установлена личность подозреваемого в стрельбе из гелика

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Фото: соцсети

Полиция установила личность молодого человека, подозреваемого в беспорядочной стрельбе из автомата "верхом" на "гелендвагене". Им оказался 23-летний житель города Сертолово Ленинградской области Артём Панин.

На кадрах видеозаписи данного происшествия не было видно лица стрелявшего, однако видео было размещено на странице молодого человека.

<p>Артём Панин за рулём внедорожника / Фото: соцсети</p>

Кроме того, правоохранители установили, что и "гелендваген", из которого производились выстрелы, принадлежит ему же.

<p>Фото: соцсети</p>

Напомним, на странице в "Инстаграме" появилось видео, где молодой человек, высунувшись из автомобиля, открыл стрельбу из автомата. По предварительным данным, запись была сделана в Санкт-Петербурге. Предположительно, выстрелы были произведены из автомата Калашникова. По факту произошедшего проводится проверка.

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