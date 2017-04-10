Установлена личность подозреваемого в стрельбе из гелика

Полиция установила личность молодого человека, подозреваемого в беспорядочной стрельбе из автомата "верхом" на "гелендвагене". Им оказался 23-летний житель города Сертолово Ленинградской области Артём Панин.

На кадрах видеозаписи данного происшествия не было видно лица стрелявшего, однако видео было размещено на странице молодого человека.

Кроме того, правоохранители установили, что и "гелендваген", из которого производились выстрелы, принадлежит ему же.

Напомним, на странице в "Инстаграме" появилось видео, где молодой человек, высунувшись из автомобиля, открыл стрельбу из автомата. По предварительным данным, запись была сделана в Санкт-Петербурге. Предположительно, выстрелы были произведены из автомата Калашникова. По факту произошедшего проводится проверка.