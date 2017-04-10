Мужчина упустил джекпот, разрешив своей подруге нажать кнопку игрового автомата

Житель Флориды, 66-летний Ян Флато, заявил, что имеет право на выигрыш в $100 тысяч, который сорвала его подруга. Об этом сообщает Daily Mail.

Марина Наварро из США по просьбе друга нажала на кнопку игрового автомата и сорвала джекпот в $100 тысяч. Но делиться деньгами с приятелем девушка не стала, заявив, что он ей угрожал Фото: Facebook

Флато заплатил $50, чтобы сыграть на автоматах Seminole Hard Rock Hotel & Casino. С собой он взял 35-летнюю приятельницу Марину Наварро и попросил её на удачу нажать на кнопку.

Они сорвали джекпот, после чего мужчина отправился забирать выигрыш. Но ему отказали, так как кнопку нажала Наварро, поэтому деньги принадлежат ей.

Наварро заявила, что хотела даже разделить выигрыш пополам, но передумала, когда теперь уже бывший приятель стал оскорблять её и угрожать. По её словам, Ян отказывается мириться.