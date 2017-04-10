Найдены тела двух человек, попавших под лавину на Камчатке

Найдены тела 31-летнего мужчины и его девятилетнего сына, попавших под лавину у Вилючинского вулкана на Камчатке. Об этом Лайфу сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, сначала спасатели обнаружили тело мужчины — его достали с восьмиметровой глубины. Позже было найдено тело его 9-летнего сына. Туристы смогли спасти одного из попавших под лавину на Камчатке. Других пострадавших нет.

Напомним, лавина сошла 9 апреля на склоне вулкана Вилючинский, расположенного в 80 км от Петропавловска-Камчатского, где мужчина и его сын катались на снегоходе. В поисковых работах были задействованы более 70 человек и 39 единиц техники, пропавших искали с помощью георадара.