После ударов США по Сирии Трамп на протяжении двух дней играл в гольф

Журналисты упрекнули президента США за отдых во время непростой политической обстановки в мире после ракетного обстрела Сирии.

В минувшее воскресенье, 9 апреля, президент США Дональд Трамп второй день подряд посетил в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида собственное поле для гольфа, где посвятил несколько часов игре. Как отметили журналисты телеканала CNN, первое посещение гольф-клуба он сделал сразу после того, как отдал приказ о ракетном ударе по территории Сирии. Но, несмотря на последующую за этим непростую международную обстановку, он вновь отправился на поле. Хотя ещё во время предвыборной кампании активно упрекал экс-главу США Барака Обаму за игры в гольф вместо решения государственных проблем, передаёт издание Daily Mail.

Как отметили журналисты, это посещение гольф-клуба стало уже 16-м по счёту после того, как Трамп занял пост президента США. Тем самым он уже превзошёл своего предшественника по количеству игр за свой срок правления.

Упрекая президента, журналисты нашли записи Трампа от 2013 года на странице в "Твиттере", где он призывал Обаму не носить удары по Сирии, а также сам высказывал недовольство, что вместо того, чтобы советоваться с Конгрессом США по Сирии, тот играл в гольф. Однако сам Трамп уведомил конгресс о нанесении ракетного удара по Сирии лишь спустя день.

Напомним, в ночь на 7 апреля Военно-морской флот США выпустил по территории Сирии 59 ракет "Томагавк". Целью бомбардировки стала авиабаза Шайрат в провинции Хомс. По мнению американских властей, оттуда правительство Сирии нанесло авиаудар с использованием химического оружия по позициям сирийской оппозиции. Однако никаких доказательств этой версии до сих пор представлено не было.