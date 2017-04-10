Гонтарева заявила, что её отставка расстроила МВФ

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева рассказала о реакции Международного валютного фонда на её заявление об отставке. По словам чиновницы, основные кредиторы страны, мягко говоря, не обрадовались такому известию.

— Я давно проинформировала Международный валютный фонд о своём решении. Не могу сказать, что они были счастливы, — приводят слова Гонтаревой украинские СМИ.

При этом, какие последствия могут наступить для экономики Незалежной в случае, если новое руководство украинского Нацбанка не устроит кураторов от МВФ, Гонтарева уточнять не стала.

Отметим, о готовности покинуть свой пост Гонтарева заявляла ещё на прошлой неделе. Последней каплей она назвала акцию протеста, которая прошла у стен её дома под Киевом.

Сегодня утром информацию о её отставке разместило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Несколькими часами позже это подтвердила и сама Гонтарева на пресс-конференции в Киеве.