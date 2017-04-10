Милонов предложил регистрировать в соцсетях только по паспортам

По мнению депутата Госдумы, те, кому ещё рано получать паспорт, вообще не должны присутствовать в соцсетях.

Депутат Виталий Милонов внёс в Госдуму законопроект, по которому предлагается регистрировать в соцсетях только при наличии паспорта. В тексте документа указывается, что аккаунтов детей младше 14 лет вообще не должно быть.

Автор законопроекта заявил, что такое предложение связано с распространением "групп смерти". Кроме того, по его словам, в соцсетях трудные подростки влияют на своих сверстников, склоняя их к употреблению алкоголя и наркотиков.

— Чтобы иметь возможность привлечь к ответственности конкретного распространителя указанных выше материалов и искоренить чувство безнаказанности, — подчёркивается в тексте документа.

Отметим, что на прошлой неделе депутаты Заксобрания Ленинградской области уже выступили с таким предложением. Против этого нововведения оказался председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он отметил, что такие действия ограничивают свободу граждан.