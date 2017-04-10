Гонтарева обвинила "ПриватБанк" в мошенничестве на 16 млрд

Чиновница, подавшая заявление об отставке, рассказала о преступной схеме, которую якобы провернуло руководство кредитного учреждения буквально в последний момент – в ночь перед национализацией.

Руководство украинского "ПриватБанка" осуществило мошеннические операции на 16 млрд гривен ( чуть больше $593 млн) в ночь перед национализацией. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, ссылаясь на данные постаудита.

При этом, по словам чиновницы, все 100% корпоративного портфеля "ПриватБанка" были выданы связанным лицам.

— Это значит, что необходимость в докапитализации еще больше — и государству придется выложить еще больше денег, чтобы компенсировать убытки за управление банком так называемой командой олигархов и менеджментом "ПриватБанка". В последнюю ночь они провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн, — сообщила она.

Гонтарева добавила, что "Приват" имел статус системного банка, потому что в нем обслуживались около 20 млн граждан Украины. А переход этого проблемного финансового учреждения под контроль государства, по словам чиновницы, был единственно правильным решением в условиях, когда нехватка капитала составляла 146 млрд гривен.

Напомним, "ПриватБанк" — один из крупнейших банков Украины — перешел в собственность государства в декабре 2016 года. Основными собственниками банка до недавнего времени являлись олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.