В США мужчину волоком вытащили из самолёта из-за того, что рейс был "переполнен"

Оказалось, мужчина был врачом. Он отказался покинуть рейс, так как утром следующего дня в больнице его ждали пациенты.

Вопиющий инцидент произошёл на борту самолёта американской авиакомпании United Airlines, совершавшего внутренний рейс из Чикаго в Луисвилл. Одного из пассажиров охранники аэропорта силой вытащили с его места. Мужчина потерял сознание, но даже это не успокоило стражей порядка — они проволокли мужчину по проходу за руки. Остальные пассажиры были буквально в ужасе от действий охранников. Об этом сообщает The Telegraph.

Как объяснили в авиакомпании, этот рейс был переполнен и одному из пассажиров нужно было покинуть борт самолёта.

— Мы начали искать добровольцев и обратились к этому клиенту, но он отказался покинуть воздушное судно добровольно. Мы приносим извинения за чрезмерную ситуацию, — сообщили в компании.

Оказалось, мужчина был врачом — он отказался покинуть рейс, так как утром следующего дня в больнице его ждали пациенты.