В Одессе у памятника Неизвестному Матросу устроили потасовку, шестерых задержали

Националисты пытались сорвать возложение цветов у обелиска, провоцируя правоохранителей.

В Одессе, на Аллее Славы, у памятника Неизвестному Матросу, произошла небольшая потасовка между сотрудниками правоохранительных органов и радикалами. Об этом пишут местные СМИ.

Участники националистических организаций, в том числе бывший лидер "Правого сектора"* Одессы Сергей Стерненко, пытались устроить провокацию на акции по случаю 73-й годовщины освобождения от нацистской Германии. Полиция не дала конфликту развиться и предотвратила драку.

Шестерых человек задержали.

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу в ходе наступательной операции, которая началась в конце марта.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.