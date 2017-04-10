В Одессе у памятника Неизвестному Матросу устроили потасовку, шестерых задержали

В Одессе, на Аллее Славы, у памятника Неизвестному Матросу, произошла небольшая потасовка между сотрудниками правоохранительных органов и радикалами. Об этом пишут местные СМИ.
Участники националистических организаций, в том числе бывший лидер "Правого сектора"* Одессы Сергей Стерненко, пытались устроить провокацию на акции по случаю 73-й годовщины освобождения от нацистской Германии. Полиция не дала конфликту развиться и предотвратила драку.
Шестерых человек задержали.
10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу в ходе наступательной операции, которая началась в конце марта.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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