Милонов объяснил идею контроля соцсетей спасением детей от "атакующих гадов"

В Сети, по мнению парламентария, есть те же опасности, что и в реальной жизни, а в соцсетях детям не место.

Законопроект, который предполагает регистрацию в соцсетях только по паспорту и только для тех, кому уже исполнилось 14 лет, нужен для того, чтобы бороться с угрозами безопасности детей в Сети, заявил Лайфу автор идеи депутат ГД Виталий Милонов. Он пояснил, что в соцсетях детям могут угрожать педофилы.

Мы, большинство, против, чтобы эти гады атаковали наших детей через соцсети. Но те, кто зарабатывает на этом деньги, будут за то, чтобы дети оставались бесконтрольными в соцсетях Депутат ГД Виталий Милонов

По мнению Милонова, с кем могут общаться дети, должны решать родители, а времена анонимности в Сети уже прошли.

— Это вопросы безопасности нашего общества. Если человек что-то скрывает, он, мягко говоря, подозрителен для общества, — пояснил парламентарий.

При этом он считает, что рассмотрению законопроекта попытаются помешать некоторые из его коллег по Госдуме.

— Думаю, ряд моих коллег будет пытаться сделать так, чтобы мы его не рассмотрели, но думаю, мы его будем рассматривать, — заключил Милонов.