В Домодедово поймали контрабандиста с футбольными сувенирами ЧМ-2018

На днях в аэропорт Домодедово из Гонконга прибыл груз с пометкой "сувенирная продукция". Таможенники в аэропорту досмотрели посылку.

— В результате досмотра выявлена партия предметов сувенирной продукции, магниты и флаги, 10 100 единиц. Установлено, что на них нанесены товарные знаки, права на которые принадлежат FIFA: Russia 2018, World Cup 2018, в том числе изобразительный товарный знак, — прокомментировали в ФТС РФ.

Представители домодедовской таможни проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.