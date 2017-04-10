В Кремле назвали единственный вариант урегулирования конфликта в Сирии

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В Кремле назвали единственный вариант урегулирования конфликта в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение взаимодействия стран по урегулированию сирийского конфликта после недавних событий в Сирии. В частности, ракетный обстрел сирийской базы Шайрат со стороны США. По его мнению единственным вариантом прекращения конфликта была, есть и будет кропотливая работа всех сторон в рамках переговоров в Женеве и Астане.

— У нас есть женевский процесс, астанинский, который является элементом женевского, и поиски урегулирования ведутся именно там. Ясно, что это сложный процесс. Он, к сожалению, гораздо более растянут во времени, чем кому-либо хотелось бы, но пока альтернативны нет и возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декларирования мантр, что Ассад должен уйти, неспособно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии. Единственный вариант — продолжать кропотливую работу, которая ведётся в женевском и астанинском процессах, — заявил Песков.

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