Мизулина назвала изъятие шестерых детей у глухонемой матери вопиющим случаем

По мнению сенатора, подобных ситуаций в России слишком много — вмешательство в дела семьи не должно быть необоснованным.

Сенатор Елена Мизулина заявила, что считает вопиющим случай изъятия шестерых детей у глухонемой жительницы Свердловской области.

— Случай вопиющий, но, к сожалению, далеко не единичный. Ежедневно в России из семей под разными предлогами изымается 159 детей. Сколько из них разлучаются с родителями при наличии реальных на то оснований — действительной угрозы жизни и здоровью ребёнка?! Страшно становится от осознания масштабов этих неправомерных, ничем не обоснованных вторжений в семьи, — сказала сенатор.

Напомним, ранее стало известно, что на Урале у глухонемой жительницы забрали пятерых детей от двух до 10 лет, а затем и шестого ребёнка. Детей уже перевели в детдом, их собираются отдать на усыновление.