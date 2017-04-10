В Кремле не знают о возможном введении Трампом новых антироссийских санкций

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В Кремле не знают о возможном введении Трампом новых антироссийских санкций

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что новый американский лидер Дональд Трамп обдумывает введение новых санкций против нашей страны и Ирана за поддержку Сирии. По словам официального представителя Кремля, в Москве пока не слышали официальных заявлений на этот счёт от Вашингтона.

— Не зная, о чём идет речь, — а мы действительно не знаем, о чём идёт речь, — трудно говорить о какой-то реакции. Да, было заявление постпреда США, но мы пока не слышали о каких-то заявлениях на этот счёт президента Трампа или его представителей, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что текста документа, предполагающего введение санкций, в Кремле не видели.

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