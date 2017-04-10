Песков: Итоги встречи помощников глав нормандской четвёрки не вызывают оптимизма

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Песков: Итоги встречи помощников глав нормандской четвёрки не вызывают оптимизма

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты встречи помощников глав государств "нормандской четвёрки", которая состоялась в Минске 7 апреля.

— Совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над начальными положениями дорожной карты, но не более того, — констатировал он. — В целом динамика работы по-прежнему не может вызывать оптимизм, и мы склонны объяснять эту минимальную динамику продвижения нежеланием или неготовностью украинской стороны выполнять свою часть обязательств.

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