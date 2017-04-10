В Кремле приветствуют проведение выборов в Южной Осетии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приветствуют президентские выборы в Южной Осетии.

— Мы констатируем, что это был абсолютно конкурентный, демократический избирательный процесс. Ещё большее удовлетворение вызывает, что основная конкуренция велась между кандидатами, которые являются убеждёнными сторонниками дальнейших тесных отношений Южной Осетии с РФ, — подчеркнул Песков.

Напомним, на территории Южной Осетии было открыто 77 избирательных участков. При этом 72 из них действовали на территории республики, а остальные — за её пределами.