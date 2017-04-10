Руководство МВД России обязали приобщиться к науке

Коллегия МВД РФ призвала правоохранителей заниматься научной деятельностью и чаще писать статьи о юриспруденции и правовых основах. Теперь правоохранители помимо работы "в поле" должны развивать теорию и регулярно просвещаться.

Рекомендация носит добровольно-принудительный характер и касается руководителей столичных и региональных подразделений МВД по всей стране. Более того, все публикации будут проверяться на плагиат, а за отлынивание от занятия наукой будет грозить увольнение. Не принимаются статьи-отписки и материалы, скопированные с других научных публикаций. Двое высокопоставленных полицейских уже попались на воровстве чужой интеллектуальной собственности и были наказаны.

Полковникам и генералам теперь надлежит параллельно со служебной деятельностью писать научные статьи и публиковаться в ведомственных сборниках ("Вестник МВД"). Материалы должны быть оригинальными, эксклюзивными и касаться актуальных проблем полиции.

Таким образом в МВД хотят наладить обмен опытом и повысить уровень знаний сотрудников.