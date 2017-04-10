Пескову кажется малореалистичной идея "Интернета по паспорту"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект депутата Госдумы Виталия Милонова, согласно которому при регистрации в Интернете россиянам придётся предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети и вовсе окажется под запретом.

По словам Пескова, в Кремле об идее парламентария знают только из СМИ, но тот вариант законопроекта, который представлен глазами журналистов, выглядит нереалистично.

— Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нём содержатся, в чём мы не уверены. Те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, они малореалистичны, поэтому вряд ли нужно занимать какую-нибудь позицию, — заявил представитель Кремля.

Отметим, что на прошлой неделе с аналогичным предложением выступили депутаты Заксобрания Ленинградской области. Против этого нововведения оказался председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он отметил, что такие действия ограничивают свободу граждан.