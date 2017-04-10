Украинские радикалы заблокировали центральный офис Сбербанка в Киеве

Украинские националисты из партии "Национальный корпус" в очередной раз начали акцию по блокированию офисов Сбербанка в Киеве. На этот раз около сотни радикалов собралось у центрального офиса кредитной организации. Как сообщает корреспондент издания "Украинская правда", радикалы разбили на месте две палатки, принесли с собой националистическую атрибутику и высказывают требования, чтобы российские банки прекратили свою работу на Украине.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но никаких мер они пока не предпринимают.

Отметим, перед началом акции националистов сотрудники Сбербанка успели покинуть офисы, закрыв двери и витрины жалюзи.

Напомним, ранее стало известно, что радикалы из другой националистической организации заблокировали и даже начали замуровывать офис Сбербанка в Харькове.