Украинские радикалы заблокировали центральный офис Сбербанка в Киеве

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Украинские радикалы заблокировали центральный офис Сбербанка в Киеве

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Фото: pravda.com

Украинские националисты из партии "Национальный корпус" в очередной раз начали акцию по блокированию офисов Сбербанка в Киеве. На этот раз около сотни радикалов собралось у центрального офиса кредитной организации. Как сообщает корреспондент издания "Украинская правда", радикалы разбили на месте две палатки, принесли с собой националистическую атрибутику и высказывают требования, чтобы российские банки прекратили свою работу на Украине.

<p>Фото: pravda.com</p>

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но никаких мер они пока не предпринимают.

<p>Фото: pravda.com</p>

Отметим, перед началом акции националистов сотрудники Сбербанка успели покинуть офисы, закрыв двери и витрины жалюзи.

Напомним, ранее стало известно, что радикалы из другой националистической организации заблокировали и даже начали замуровывать офис Сбербанка в Харькове.

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