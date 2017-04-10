Датское правительство собирается внести поправки в местное законодательство, которые позволят заморозить строительство газопровода "Северный поток — 2" (магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. — Прим. ред.). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики и климата Ларса Кристиана Лиллехолта.

— Мы хотим, чтобы у нас была возможность сказать да или нет, руководствуясь соображениями нашей безопасности, — заявил агентству Лиллехолт.

Сейчас единственным основанием для остановки строительства "Северного потока — 2" у Дании могут быть соображения экологические безопасности. Теперь же страна намерена изменить законодательство таким образом, чтобы достаточно было причин, "связанных с внешней политикой и безопасностью".

Эксперты считают, что это просто ответ Дании на призыв Европейской комиссии найти повод для противодействия проекту. Сообщается, что письма с такой просьбой Еврокомиссия направила Дании и Швеции.

По данным Reuters, в Европейской комиссии не нашли никаких формальных оснований для того, чтобы свернуть строительство "Северного потока — 2", однако вознамерились его откладывать как можно дольше.