Песков: Авиаудары показали нежелание США сотрудничать по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона авиаударами в Сирии показала полное нежелание взаимодействовать по урегулированию ситуации в САР.

— Американская сторона таким образом продемонстрировала полное нежелание каким-то образом взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы других, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ предложил адресовать Минобороны вопрос о прекращении действия меморандума и дальнейших механизмах взаимодействия.

Напомним, крылатые ракеты вылетели с военных кораблей США в ночь на 7 апреля. Ими ударили по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. В результате произошедшего есть погибшие среди мирных жителей и военных. Россия осудила авиаудар.