Пропавшая 21-летняя москвичка Наталья Жукова найдена убитой

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Пропавшая 21-летняя москвичка Наталья Жукова найдена убитой

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Наталья Жукова. Фото: соцсети 

Задушенную девушку обнаружили в лесополосе на северо-западе столицы. Её убил незнакомый мужчина из-за перепалки на улице.

Наталья Жукова пропала в Москве 5 апреля: заявление написали её родители. После длительных поисков её тело нашли в лесополосе на северо-западе столицы.

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Как оказалось, 21-летняя москвичка поругалась с незнакомцем на улице Мнёвники. Мужчина в ссоре схватил девушку за шею и начал душить. Когда он понял, что девушка мертва, затащил её в лесополосу и укрыл ветками и листвой.

<p>Наталья Жукова. Фото: соцсети</p>

Позже мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Он уже дал признательные показания и рассказал, где найти тело Натальи Жуковой.

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