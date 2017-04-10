Пропавшая 21-летняя москвичка Наталья Жукова найдена убитой

Задушенную девушку обнаружили в лесополосе на северо-западе столицы. Её убил незнакомый мужчина из-за перепалки на улице.

Наталья Жукова пропала в Москве 5 апреля: заявление написали её родители. После длительных поисков её тело нашли в лесополосе на северо-западе столицы.

Как оказалось, 21-летняя москвичка поругалась с незнакомцем на улице Мнёвники. Мужчина в ссоре схватил девушку за шею и начал душить. Когда он понял, что девушка мертва, затащил её в лесополосу и укрыл ветками и листвой.

Позже мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Он уже дал признательные показания и рассказал, где найти тело Натальи Жуковой.