В Австралии волонтёры обнаружили на мелководье маленького дельфинёнка

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В Австралии волонтёры обнаружили на мелководье маленького дельфинёнка

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Инцидент произошёл в авcтралийском городе Перт. Спасатели обнаружили двухмесячного дельфинёнка рядом с берегом. Детёныш явно отбился от матери и случайно заплыл на мелководье. К моменту обнаружения млекопитающее уже несколько дней провело без еды и изрядно исхудало. Дельфинёнка назвали Бриз. Об этом сообщает Daily Mail.

<p>Фото: © Daily Mail</p>

Добровольцы отнесли его на более глубокие воды и провели там день, в надежде, что Бриз воссоединится с матерью. Но это так и не произошло. Тогда местный ветеринар оценил дельфина и решил, что он не выживет в океане самостоятельно. Бриза было решено усыпить.

Его тело было было перевезено в университет Мердока в Перте для исследований.

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