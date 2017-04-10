В московском метро ребёнку зажевало руку эскалатором

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В московском метро ребёнку зажевало руку эскалатором

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flickr.com/Vasiliy Lucky

Четырёхлетний мальчик получил тяжёлую травму в московском метро. ЧП произошло накануне поздним вечером на станции "Крестьянская застава".

<p>Пострадавший мальчик. Фото: соцсети</p>

Ребёнок ехал по эскалатору вместе с мамой, как в один момент ручка малыша попала под резиновый кожух движущегося поручня, а пальцы застряли в механизме.

— Со станции пострадавшего ребёнка доставили в медицинское учреждение, у него рваная рана кисти и разрыв сухожилий на пальцах, — рассказал источник Лайфа в медицинских кругах.

Проводится проверка.

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