Самым сложным для россиян в Тотальном диктанте стало слово "коньяк"

Больше всего затруднений у участников акции "Тотальный диктант" вызвали слова "стерлядь" и "коньяк", сообщает председатель экспертного совета Наталья Кошкарёва.

— Так вот, я думаю, что в слове "коньяк" допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток, — предположила Кошкарёва на пресс-конференции по итогам Тотального диктанта.

Председатель уточнила, что слово "коньяк" надо писать с мягким, а не твёрдым знаком.

Текст для диктанта составил литератор Леонид Юзефович, который является лауреатом "Большой книги".