Малайская жаба-путешественница прилетела из Таиланда в РФ в багаже пассажирки

Жаба забралась в сложенную детскую коляску и провела в багажном отсеке самолёта восемь часов, пока жительница Новосибирска летела домой. Туристка обнаружила живое земноводное случайно, разбирая вещи по прилёте из отпуска.

Видеозапись с места происшествия была прислана через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— Я, конечно, удивилась такой находке. Мы решили передать её в контактный зоопарк, — рассказала Екатерина.

В зоопарке такому презенту обрадовались. Как раз сейчас у них проходит выставка земноводных, и этот диковинный для наших широт экземпляр пришёлся очень кстати. Специалисты сразу определили её вид.

Это чернорубцовая малайская жаба. Для человека она абсолютно безопасна, часто селится вблизи домов, в парках, садах. До середины апреля новый питомец останется в зоопарке, посмотреть на него можно на выставке амфибий. Потом беглянку отдадут заводчикам лягушек.