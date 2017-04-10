Мажоров "в блок": на Воробьёвых горах начали разгонять уличных гонщиков

Теперь любители скорости и красивого дрифта не смогут развлекаться на смотровой площадке в столице.

Сотрудники полиции будут перекрывать движение на "пятаке" у МГУ, где уличные гонщики любят собираться на тусовку с кальяном и жечь резину.

Правоохранительные органы запускают мероприятия по недопущению несанкционированных авто- и мотогонок. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье несколько экипажей ДПС будут перекрывать движение на перекрёстке Университетского проспекта и улицы Косыгина. При этом расчёт идёт на то, что помехи основному движению не будет, так как на этих участках в это время нет плотного потока основного транспорта, но всегда есть желающие погонять.

Кроме того, с начала сезона планируется, что вся территория Воробьёвых гор будет оцеплена по выходным.

Ночью в эту субботу в рамках мероприятия сотрудники ГИБДД уже задержали участников одного из автомобильных клубов. Как только молодые люди включили звук мотора и устроили так называемый дрифт, появились полицейские. Участникам выписали постановление на штраф за тонировку.

— Здесь есть те, которые дрифтуют, катаются, таких здесь действительно много. Но мы к ним не относимся никак. Это просто клуб, у которого общие интересы — мы собираемся, общаемся. Мы решили прокатиться, да, человек здесь встал, но он ничего противозаконного не делал. Нет в законе такого, чтобы нельзя встать, колёса прокрутить и пустить дым, что этого нельзя делать. Тонировка — да, не разрешена, — рассказала Лайфу участница клуба Ирина.