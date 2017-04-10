Тульский суд расторг брак 84-летней пенсионерки с 39-летним мужчиной

Тульская прокуратура потребовала признать фиктивным брак пожилой 84-летней местной жительницы с 39-летним мужчиной. По мнению прокуроров, молодожёны не намеревались создать семью. Сомнение в их честности появились практически сразу, как в отдел УФМС с просьбой о смене прописки обратился новоиспечённый муж. Он просил прописать его в квартире супруги, которая оказалась вдвое старше него. Позже выяснилось, что данная квартира является муниципальной, а его жена проживает там по договору соцнайма.

— Из-за большой разницы в возрасте у сотрудников отделения УФМС возникли подозрения о фиктивности заключения данного брака. При проведении проверки установлено, что данный брак является фиктивным, создан без намерения создать семью. По результатам проверки прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением к мужчине и женщине о признании брака недействительным, — сообщает пресс-служа тульской прокуратуры.

Суд Тулы согласился с доводами прокуроров и расторг брак.