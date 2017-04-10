Трёхлапый кот Джаспер стал символом библиотеки Кембриджского университета

Джаспер — пятилетний рыжий кот, который стал не нужен своим хозяевам после того, как потерял левую заднюю лапу в автомобильной аварии. История брошенного животного глубоко тронула заместителя директора библиотеки легендарного Кембриджского университета Саймона Фроста. Увидев фотографии Джаспера в соцсетях одной из волонтёрских организаций, Саймон не смог остаться в стороне. Он забрал животное из спасательного центра и привёз к себе на работу, передаёт ВВС. С тех пор трёхлапый Джаспер живёт в библиотеке Кембриджа.

Теперь у кота есть не только новый дом, любящие руки и миска молока, но и рабочие обязанности. Хвостатый помогает студентам одного из престижнейших университетов Великобритании снимать стресс перед экзаменами.

Учащиеся Кембриджа уверяют: "джасперотерапия" помогает побороть страхи перед экзаменаторами и придаёт сил.

К слову, тот факт, что Джаспер — кот с ограниченными возможностями, не мешает ему вести по-кошачьему активный образ жизни. Любимчик студентов и преподавателей, он охотится за птицами и даже лазает по деревьям.

— Он бодрый, как тигр, как раз потому что у него есть всего три ноги. Он становится немного неустойчив, когда двигается медленно, поэтому Джаспер вынужден повсюду передвигаться с внушительной скоростью, — говорит Саймон Фрост.