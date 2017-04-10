Билл Клинтон подарил Бушу-старшему носки с собачками и пчёлками

Билл Клинтон навестил своего предшественника на посту президента США Джорджа Буша — старшего и подарил ему разноцветные носки: одни — с собаками, другие — с пчёлками, передаёт портал "Дни.ру".

42-й американский президент известен своей любовью к весёлым носкам — у него их целая коллекция. На снимке, выложенном Бушем в "Твиттере", запечатлён как раз тот момент, когда Клинтон преподносит коллеге свой подарок.

Great to spend time with @GeorgeHWBush & Mrs. Bush in Houston today. We caught up about kids, grandkids, old times and new times. And socks. pic.twitter.com/CshV6tI5Ae — Bill Clinton (@billclinton) 9 апреля 2017 г.

— Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем — старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках, — написал Клинтон под снимком.

Джордж Буш — старший недавно пошёл на поправку. В середине января его госпитализировали в Хьюстоне с пневмонией. Экс-президента даже пришлось на время подключить к аппарату искусственного дыхания.