Билл Клинтон подарил Бушу-старшему носки с собачками и пчёлками

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Билл Клинтон подарил Бушу-старшему носки с собачками и пчёлками

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Фото: Соцсети.

Билл Клинтон навестил своего предшественника на посту президента США Джорджа Буша — старшего и подарил ему разноцветные носки: одни — с собаками, другие — с пчёлками, передаёт портал "Дни.ру".

42-й американский президент известен своей любовью к весёлым носкам — у него их целая коллекция. На снимке, выложенном Бушем в "Твиттере", запечатлён как раз тот момент, когда Клинтон преподносит коллеге свой подарок.

— Было здорово провести сегодня время с Джорджем Бушем — старшим и его супругой в Хьюстоне. Мы поговорили о детях, внуках, былых и новых временах. И о носках, — написал Клинтон под снимком.

Джордж Буш — старший недавно пошёл на поправку. В середине января его госпитализировали в Хьюстоне с пневмонией. Экс-президента даже пришлось на время подключить к аппарату искусственного дыхания.

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