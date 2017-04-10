В Московскую область к четвергу вернутся заморозки

Синоптики прогнозируют, что в ночь на субботу, 15 апреля, в Московскую область вернутся заморозки. Так, столбик термометра опустится до –3 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Во вторник, 11 апреля, осадков не ожидается. Ночью температура будет 5…7 градусов в Москве и 2…7 в Подмосковье. Днём в Москве столбик термометра поднимется до 14…16 градусов, а в области — до 11…16. Специалисты не исключают возможность небольшого дождя.

Уже к среде начнётся похолодание. Так, в ночь со вторника на среду в столице ожидается 4…6 градусов, а днём — 7…9. Ветер будет юго-западный и западный с порывами до 12–17 м/с.

В ночь со среды на четверг ожидается дождь и 2…4 градуса в столице и –1…+4 по области. Днём будет 6…11 градусов.

На 14 апреля прогнозируют умеренный дождь, а столбики термометра опустятся до 2…7 градусов в Москве и 6…11 по области. В ночь на субботу похолодает до –2…+3, а днём потеплеет до 3…8.