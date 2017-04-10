Пропавшую Наталью Жукову убил подвозивший её таксист

Телефон убийцы остался у жертвы в исходящих вызовах, что позволило правоохранителям его вычислить.

Убийцу Натальи Жуковой удалось вычислить благодаря биллингу погибшей. Девушка перед смертью вызывала такси со своего мобильника. Номер телефона убийцы сохранился в исходящих.

Как стало известно Лайфу, девушка отдыхала в клубе "Крейзи дейзи", после чего поехала в отель на северо-западе Москвы с молодым человеком.

Жукова взяла номер таксиста, подвозившего пару к отелю, а после выхода из здания снова набрала водителю. Таксист забрал её в районе трёх часов утра, но до дома так и не довёз.

Позже девушку нашли мёртвой в лесополосе на северо-западе Москвы. Установить личность убийцы также помогли показания свидетелей.