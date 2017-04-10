В Москве пассажиры избили безбилетника, который отказывался платить за проезд

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В Москве пассажиры избили безбилетника, который отказывался платить за проезд

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Видео случившегося в редакцию Лайфа прислал гражданский репортёр и получил денежное вознаграждение.

Инцидент произошёл сегодня в столичном автобусе, следовавшем по маршруту 858, в районе Милецкого переулка. Один из пассажиров ехал без билета, а когда кондуктор потребовал от него заплатить за проезд , "заяц" попытался сбежать.

Однако несколько других пассажиров решили задержать нарушителя. В результате этого завязалась драка, участниками которой стали около восьми человек.

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