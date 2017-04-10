Сын Кирилла Ковальджи рассказал о последних днях поэта

Александр Ковальджи, сын известного поэта Кирилла Ковальджи, рассказал о последних днях отца.

По его словам, 87-летний Кирилл Владимирович обратился к медикам около двух-трёх недель назад с просьбой провести обследование. Ещё вчера поэт чувствовал себя хорошо. Сегодня утром после сдачи анализов он решил отдохнуть и заснул, но так и не проснулся.

Причина смерти Кирилла Ковальджи уточняется.

Кирилл Ковальджи — русский поэт, прозаик, литературный критик и переводчик. Главный редактор журнала "Кольцо А". Заслуженный работник культуры Российской Федерации.