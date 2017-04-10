Власти Нижнего Новгорода решили частично закрыть метро из-за угрозы обрушения

В Нижнем Новгороде власти решили частично закрыть метро из-за угрозы обрушения тоннеля на одном из перегонов. Эксперты дали заключение, что "состояние тоннельной обделки следует классифицировать как недопустимое".

Специалисты отметили, что метро требует "проектных решений", а для них необходимо приостановить работу подземки. По словам экспертов, из-за промывов грунта есть опасность обрушения свода тоннеля. Закрывать подземку полностью чиновники не планируют.

Как сообщил Лайфу источник в администрации, сейчас рассматривается два варианта ремонта тоннеля: прерывать движение поездов на несколько часов ежедневно или полностью перекрыть ветку на 50 дней. Проектная документация на ремонт уже готова, но пока не решено, как именно и каким графиком проводить работы. Устранять неполадки решили методом заполнения трещин специальным раствором по примеру Московского метрополитена.

По словам источника, если полностью закрыть участок метро на 50 дней, ремонт обойдётся в 310 миллионов рублей. Если работать, например, по 4,5 часа, то те же работы займут год и будут стоить 520 млн. Кроме того, трудно найти подрядчика, который будет год работать на объекте по четыре часа в сутки.

Муниципальные власти ратуют за первый вариант, однако руководство Нижегородского метрополитена против: они не желают нести убытки от потери пассажиропотока. Решение по опасному тоннелю будет принято в ближайшие дни.

В пресс-службе Нижегородского метрополитена подтвердили информацию о наличии проблем на участке между станциями "Чкаловская" и "Ленинская".

— Необходимость в проведении ремонтных работ наступила в связи с большим сроком эксплуатации данного участка. После завершения обследования будет принято решение по организации работы метро в период проведения ремонтных работ, — отметили в МП "Нижегородское метро".