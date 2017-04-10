Independent: Дочь Трампа надавила на отца, чтобы он нанёс ракетный удар по Сирии

Решение о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат президент США Дональд Трамп принял после того, как на него надавили один из советников и его дочь Иванка Трамп. Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на собственные источники в Белом доме и дипломатические записи.

Согласно данным журналистов, Иванка Трампа увидела по телевидению кадры с погибшими в результате химатаки в Идлибе и потребовала от отца наказать виновных, которыми, по мнению американских властей, могли стать правительственные войска Сирии. Притом источники издания указывают, что она оказала "значительное влияние" на президента США.

Отметим, практически сразу после обстрела территории Сирии на своей странице в "Твиттере" она выразила слова поддержки своему отцу.